国泰君安期货：高贴水限制沪钢下行，振荡反复格局或将延续

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月15日的《期货日报》：
最近，螺纹钢主力1710合约价格连续反弹，收复3000元/吨整数关口。目前，一方面，随着天气逐渐转热，淡季效应将更加明显；另一方面，前期中频炉置换的电弧炉将陆续完工投产，一旦通过审批获得生产资格，市场供应将有明显提升。从供需方面来看，现货仍有补跌压力，但盘面1710合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应可能加剧，但过高贴水使得螺纹钢下行空间有限，振荡反复的格局将延续。
目前的现货仍有补跌压力，但盘面1710主力合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映了市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应或更加明显，但过高贴水使得短期下行空间有限，振荡反复的格局或将延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为