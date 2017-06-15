国泰君安期货：高贴水限制沪钢下行，振荡反复格局或将延续

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

最近，螺纹钢主力1710合约价格连续反弹，收复3000元/吨整数关口。目前，一方面，随着天气逐渐转热，淡季效应将更加明显；另一方面，前期中频炉置换的电弧炉将陆续完工投产，一旦通过审批获得生产资格，市场供应将有明显提升。从供需方面来看，现货仍有补跌压力，但盘面1710合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应可能加剧，但过高贴水使得螺纹钢下行空间有限，振荡反复的格局将延续。

目前的现货仍有补跌压力，但盘面1710主力合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映了市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应或更加明显，但过高贴水使得短期下行空间有限，振荡反复的格局或将延续。(完)

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