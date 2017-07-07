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国际政治：美国检方欲没收八家银行中与朝鲜有关的资金
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2017年7月7日 / 上午10点19分 / 1 天前

国际政治：美国检方欲没收八家银行中与朝鲜有关的资金

1 分钟阅读

路透7月6日 - 根据周四公开的法庭文件，美国当局寻求从八家大型跨国银行中没收与朝鲜(北韩)做交易的数家公司数以百万美元计的相关资金。

法庭文件显示，美国华盛顿特区联邦法庭首席法官Beryl Howell 5月22日同意美国检方申请的搜查令，查封八家银行中与朝鲜有关的账户，这八家银行分别是美国银行、纽约梅隆银行、花旗集团、德意志银行、汇丰、摩根大通、渣打和富国银行。

文件显示，检方认为，上述银行自2009年以来代表与朝鲜有关的实体处理了逾7亿美元的违禁交易，包括特朗普当选美国总统之后的时期。

根据文件内容，部分交易是为丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co)以及四家相关“前台”(front)公司处理，检方称上述公司试图通过交易避开制裁、让朝鲜一方受益，其中包括朝鲜军方和朝鲜武器项目。

丹东至诚金属在中国东北的相关人士在电话中回答称，该公司并不知晓此案，不予置评。

文件未说明其中有银行是否明知故犯违反对朝制裁规定。

美国银行、德意志银行、摩根大通和富国银行不予置评。其他银行未立即发表评论，或是未立即予以回应。 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)

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