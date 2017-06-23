国际油市：中国贸易商继续大量买进，支撑亚洲航煤现货价差

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月23日 - 交易员周五表示，中国贸易商继续在新加坡积极买进航煤，支撑其现货价差。
交易员表示，越南Saigon Petro求购10,000吨柴油，7月中旬交货。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。
夏季高温增加了用电量，学校放假期间家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却不得不在需求高峰期罕见地削减产量。
第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。
分析师预期，为逐步削减拖累国内市场的过剩供应，中国会将成品油用于出口，令已经供应充足的全球市场进一步承压。
新加坡现货市场有三笔航煤成交，无柴油成交。(完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。