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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 18:18 BJT

国际油市：中国贸易商继续大量买进，支撑亚洲航煤现货价差

路透新加坡6月23日 - 交易员周五表示，中国贸易商继续在新加坡积极买进航煤，支撑其现货价差。

交易员表示，越南Saigon Petro求购10,000吨柴油，7月中旬交货。

交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。

夏季高温增加了用电量，学校放假期间家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却不得不在需求高峰期罕见地削减产量。

第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。

分析师预期，为逐步削减拖累国内市场的过剩供应，中国会将成品油用于出口，令已经供应充足的全球市场进一步承压。

新加坡现货市场有三笔航煤成交，无柴油成交。(完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
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