国际油市：中石油和摩科瑞开始提供燃料油实货船货，此前曾持续买入

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月26日 - 中石油和摩科瑞能源贸易集团在普氏窗口大力买入燃料油实货近三个月后，它们周五在普氏窗口售出第一批船货。
这令行业人士臆测它们的买兴目前已中止，可能将打压现货价差及纸货市场。
行业消息人士称，过去一周船用油需求相对疲弱，以及船用油地区性市场竞争激烈，均导致新加坡码头交货升水下降。
普氏窗口报告成交三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。
中石油从Coastal买入两笔船货，总计4万吨380-cst燃料油，一笔价格为每吨295.50美元，另一笔为每吨294.50美元。
摩科瑞能源贸易集团从兴隆买入一笔2万吨380-cst燃料油，价格为每吨294.50美元。
相对较低的价格使380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF较新加坡报价每吨贴水0.05美元。
3月以来，摩科瑞能源贸易集团在普氏窗口总计买入279万吨燃料油，仅次于同期内买入356万吨的中石油。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为