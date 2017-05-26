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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 19:34 BJT

国际油市：中石油和摩科瑞开始提供燃料油实货船货，此前曾持续买入

路透新加坡5月26日 - 中石油和摩科瑞能源贸易集团在普氏窗口大力买入燃料油实货近三个月后，它们周五在普氏窗口售出第一批船货。

这令行业人士臆测它们的买兴目前已中止，可能将打压现货价差及纸货市场。

行业消息人士称，过去一周船用油需求相对疲弱，以及船用油地区性市场竞争激烈，均导致新加坡码头交货升水下降。

普氏窗口报告成交三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。

中石油从Coastal买入两笔船货，总计4万吨380-cst燃料油，一笔价格为每吨295.50美元，另一笔为每吨294.50美元。

摩科瑞能源贸易集团从兴隆买入一笔2万吨380-cst燃料油，价格为每吨294.50美元。

相对较低的价格使380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF较新加坡报价每吨贴水0.05美元。

3月以来，摩科瑞能源贸易集团在普氏窗口总计买入279万吨燃料油，仅次于同期内买入356万吨的中石油。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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