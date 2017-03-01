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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 19:55 BJT

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大

路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。

交易商表示，曾经一度因为供应有限而奇货可居的燃料现在出现趋势转向。

“10ppm级别的柴油价格崩跌。市场现在到处都是低硫柴油，”一位馏分油交易员说。“如果不是亚洲即将迎来大规模炼厂检修，我无法想象市况会变得怎样。”

航煤情况相对较好，新加坡现货市场近期达成一些交易，不过周三交易节奏暂停。

官方数据显示，2月25日当周，日本的煤油库存减少24万桶，至892万桶，为去年5月以来最低。

新加坡现货市场无航煤交易达成，但达成一笔柴油交易。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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