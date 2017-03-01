国际油市：亚洲低硫柴油现货价差承压，因供应量较大

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。
交易商表示，曾经一度因为供应有限而奇货可居的燃料现在出现趋势转向。
“10ppm级别的柴油价格崩跌。市场现在到处都是低硫柴油，”一位馏分油交易员说。“如果不是亚洲即将迎来大规模炼厂检修，我无法想象市况会变得怎样。”
航煤情况相对较好，新加坡现货市场近期达成一些交易，不过周三交易节奏暂停。
官方数据显示，2月25日当周，日本的煤油库存减少24万桶，至892万桶，为去年5月以来最低。
新加坡现货市场无航煤交易达成，但达成一笔柴油交易。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。