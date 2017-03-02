国际油市：亚洲含硫相对较高的柴油供应趋紧

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月2日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差较新加坡报价的升水周四报每桶0.1美元，反映出供应相对紧张的状况。
交易员称，含硫500ppm柴油供应减少也导致低硫10ppm柴油与含硫500ppm柴油之间的现货价差缩窄。
“比如中国的那些炼厂采用低硫燃料对产量有影响。总的来说，只有500ppm级柴油表现好于预期，而不是10ppm柴油，因为低硫燃料供应更多些，”新加坡的一位交易员说。
官方数据显示，截至3月1日当周，新加坡中质馏分油库存增加约1.5%，或18.6万桶，至两周高位1,277.3万桶。
这与美国馏分油库存减少的趋势形成对照。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国馏分油库存减少92.5万桶，降幅大于分析师预期的61.1万桶。
现货市场分别达成一笔柴油和航煤交易。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。