国际油市：亚洲含硫相对较高的柴油供应趋紧

路透新加坡3月2日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差较新加坡报价的升水周四报每桶0.1美元，反映出供应相对紧张的状况。

交易员称，含硫500ppm柴油供应减少也导致低硫10ppm柴油与含硫500ppm柴油之间的现货价差缩窄。

“比如中国的那些炼厂采用低硫燃料对产量有影响。总的来说，只有500ppm级柴油表现好于预期，而不是10ppm柴油，因为低硫燃料供应更多些，”新加坡的一位交易员说。

官方数据显示，截至3月1日当周，新加坡中质馏分油库存增加约1.5%，或18.6万桶，至两周高位1,277.3万桶。

这与美国馏分油库存减少的趋势形成对照。美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国馏分油库存减少92.5万桶，降幅大于分析师预期的61.1万桶。