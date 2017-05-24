国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
官方数据显示，5月20日当周，日本煤油库存增长40万桶，触及11周高位784万桶，但仍较上年同期低160万桶。
印尼国家石油公司(Pertamina)一位高管称，该公司将从6月起对其杜迈市炼厂进行为期40天的维护。
Trans-Pacific Petrochemical Indotama(TPPI)炼厂可能亦将在第四季进行为期一个月的维护。
肯尼亚石油进口商正在透过标购寻求近34万吨成品油，船期为7-8月，标购于5月30日结束。柴油和航煤占总求购量的约72.5%。
另一方面，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)通过标售希望出售最多3.2万吨航煤，船期为6月，标售于5月25日结束。
该公司还标售3.5吨含硫1.5%柴油，船期为6月19-21日，标售于5月29日结束。
新加坡现货市场交易中，柴油和航煤各达成一笔交易。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为