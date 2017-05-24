国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平

路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。

官方数据显示，5月20日当周，日本煤油库存增长40万桶，触及11周高位784万桶，但仍较上年同期低160万桶。

印尼国家石油公司(Pertamina)一位高管称，该公司将从6月起对其杜迈市炼厂进行为期40天的维护。

Trans-Pacific Petrochemical Indotama(TPPI)炼厂可能亦将在第四季进行为期一个月的维护。

肯尼亚石油进口商正在透过标购寻求近34万吨成品油，船期为7-8月，标购于5月30日结束。柴油和航煤占总求购量的约72.5%。

另一方面，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)通过标售希望出售最多3.2万吨航煤，船期为6月，标售于5月25日结束。

该公司还标售3.5吨含硫1.5%柴油，船期为6月19-21日，标售于5月29日结束。