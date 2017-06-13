国际油市：亚洲柴油和航煤价差小升，之前新加坡一炼油厂发生火灾

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月13日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周二小升，贸易消息人士称，之前新加坡的一座炼厂的原油蒸馏装置发生火灾。
两位知情人士称，新加坡炼油公司(SRC)在裕廊岛的一座炼化设施周二发生火灾，造成1号原油蒸馏装置停产。
一位在新加坡的中质馏分油经纪商称，火灾发生后，即期柴油价格和东方-西方柴油价差上升。
不过一位在新加坡的贸易商称，柴油船货或该炼厂的进口不太可能受到重大影响。
据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨。配额有效期至今年年底，分配给中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司和中国中化集团公司。
贸易商称，印尼国家石油公司(Pertamina)求购今年7-12月交付的含硫500ppm柴油。
之前该公司完成了含硫300ppm柴油的定期采购合同，数量不详，采购细节也不清楚。
贸易商称，印度石油公司(IOC)再度标售两艘7月船期的航煤船货，规模均为1.3-1.6万吨。之前该公司取消了对1.5-1.6万吨7月7-8日船期航煤的标售。取消的原因不清楚。
新加坡现货市场上达成一笔柴油交易和两笔航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为