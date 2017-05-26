国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差上涨，因原油价格下跌

路透新加坡5月26日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周五上涨，交易消息人士称，因当前原油价格下跌。他们补充称，印度的现货需求亦支撑柴油升水。

交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从联合石化买入两船含硫40ppm柴油，每船为3.8至4万吨，价格为较中东报价每桶升水约3美元。

印度斯坦石油公司(HPCL)寻求购买6.5万吨含硫40ppm柴油，船期为6月。

交易商称，印度对柴油的现货需求最近几个月增加，因该国炼厂正在进行维护，为装置进行升级，以生产更清洁的欧四柴油。

交易商称，科威特石油公司(KPC)可能已售出4万吨航煤，船期为6月15至16日，价格为较中东报价每桶升水0.40至0.50美元，不过目前该消息不能被证实。

新华社公布的数据显示，4月中国柴油库存较前月减少14%，为连续第二个月下降，因工业和采矿业活动持续增加。