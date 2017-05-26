国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差上涨，因原油价格下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月26日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周五上涨，交易消息人士称，因当前原油价格下跌。他们补充称，印度的现货需求亦支撑柴油升水。
交易商称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)从联合石化买入两船含硫40ppm柴油，每船为3.8至4万吨，价格为较中东报价每桶升水约3美元。
印度斯坦石油公司(HPCL)寻求购买6.5万吨含硫40ppm柴油，船期为6月。
交易商称，印度对柴油的现货需求最近几个月增加，因该国炼厂正在进行维护，为装置进行升级，以生产更清洁的欧四柴油。
交易商称，科威特石油公司(KPC)可能已售出4万吨航煤，船期为6月15至16日，价格为较中东报价每桶升水0.40至0.50美元，不过目前该消息不能被证实。
新华社公布的数据显示，4月中国柴油库存较前月减少14%，为连续第二个月下降，因工业和采矿业活动持续增加。
新加坡现货市场达成两笔柴油交易以及三笔航煤交易。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为