国际油市：亚洲柴油现货价差上升，贸易商预计欧洲需求将增加

路透新加坡8月2日 - 亚洲柴油现货价差周三上升，因贸易商预计欧洲最大的炼厂发生火灾之后，该地区的需求将走升。

贸易商表示，目前从中东向欧洲运输航煤船货有利可图。此前欧洲最大炼厂因火灾停产。

不过一位贸易商表示，运费率上升，或限制这类运输。

一位船运经纪人表示，皇家荷兰/壳牌已经临时预定Energy Centurion号油轮，从Ras Laffan向欧洲运输6万吨航煤。不过这未能获得壳牌的证实。

此外，Nord Swift也被临时预定运输4万吨航煤从科威特前往欧洲，不过租船人不明。

越南的Saigon Petro正在标购1万吨含硫500ppm柴油，9月9-13日到岸Cat Lai终端，或可以是9月7-11日自新加坡、马来西亚或泰国发运。招标截至8月7日。

印度的Essar Oil标售7万吨9月1-5日从Vadinar装运的500ppm柴油。招标截至8月3日，投标有效期截止到同一天。

贸易商表示，随着印度全面进入雨季，该国的柴油进口突然停止。据印度气象部门，自6月份雨季开始后，降雨量比往年均值高出4%。

新加坡现货市场上有一笔柴油和两笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)