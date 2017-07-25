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国际油市：亚洲柴油现货价差下跌，尽管买兴强劲
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2017年7月25日 / 中午11点39分 / 1 天前

国际油市：亚洲柴油现货价差下跌，尽管买兴强劲

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月25日 - 行业消息人士称亚洲柴油现货价差周二下跌，
尽管买兴浓厚，主要是来自永顺油品的买兴。他们还表示，在出台一项减
税政策后，越南的现货需求预计会下降。
    
    永顺油品周二从道达尔、兴隆和BP买进总计60万桶含硫500ppm的柴油
，贸易消息人士表示，这帮助吸纳了该地区的过剩船货。还不清楚永顺油
品计划把上述船货运往何处。
    
    越南Dung Quat炼厂出售的汽油和柴油获得减税待遇，该国的燃料进
口或将下降。
    
    该炼厂的运营商Binh Son Refining and Oil Co的执行长表示，该公
司获得政府许可，从1月1日起在国内销售的汽油税率从20%下调至10%，而
包括柴油在内的其它成品油的税率将上调。
    
    四位燃料贸易商表示，这一举措预计会降低越南的汽油和柴油进口量
，从而削弱这些油品的整体利润率。
    
    BMI Research在一份报告中写道，今年下半年中国的柴油出口将保持
在高位。
    
    报告称，由于出口利润率具有吸引力，且周边新兴经济体的需求增速
依旧良好，而中国国内的燃料需求增速放缓，这将增加本土炼厂的出口动
力。
    
    台湾中油公司一位发言人表示，该公司计划在9月关闭其Talin炼厂的
一座日产8万桶的渣油催化裂解装置(RFCC)。
    
    尽管该发言人未透露关闭多久，但一位知情人士表示将为期两个月，
从8月中旬到10月中旬。
    
    新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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