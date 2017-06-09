国际油市：亚洲柴油现货价差将受夏季进口需求支撑

路透新加坡6月9日 - 沙特夏季的进口需求支撑亚洲柴油现货价差， 但由于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)近些年对柴油的需求下降，贸 易商预计价差不会出现大幅抬升。 贸易商称，随着沙特阿美对现货柴油船货询价，中东地区的夏季需求 或许已开始出现。 贸易商表示，印度的进口需求或将持续，因印度石油公司(IOC)已计 划在今年底之前进行大规模维护。 荷兰咨询公司PJK International数据显示，截至周四的一周中，阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的油品库存量共下降逾6%，为去年1 2月29日以来最低水平。 Kulsen还称，柴油库存出现小幅下降。 尼日利亚石油部长周四表示，该国计划筹资12亿美元，对其石油炼厂 进行升级，从而在2019年之前结束对进口油品的依赖。(完) (编译 王琛；审校 王洋)