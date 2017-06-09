国际油市：亚洲柴油现货价差将受夏季进口需求支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月9日 - 沙特夏季的进口需求支撑亚洲柴油现货价差， 但由于沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)近些年对柴油的需求下降，贸 易商预计价差不会出现大幅抬升。 贸易商称，随着沙特阿美对现货柴油船货询价，中东地区的夏季需求 或许已开始出现。 贸易商表示，印度的进口需求或将持续，因印度石油公司(IOC)已计 划在今年底之前进行大规模维护。 荷兰咨询公司PJK International数据显示，截至周四的一周中，阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的油品库存量共下降逾6%，为去年1 2月29日以来最低水平。 Kulsen还称，柴油库存出现小幅下降。 尼日利亚石油部长周四表示，该国计划筹资12亿美元，对其石油炼厂 进行升级，从而在2019年之前结束对进口油品的依赖。(完) (编译 王琛；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为