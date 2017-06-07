国际油市：亚洲柴油现货价差小升，市场再现印度的现货需求

路透新加坡6月7日 - 亚洲柴油现货价差周三小升，贸易消息人士称因连续第二日浮现印度的现货需求。

贸易商称，印度石油公司(IOC)连续第二日进入现货市场，求购最多8万吨7月交付的柴油，从而将其7月柴油购买量提升至12万吨。

贸易商并表示，该公司可能是为了满足国内的缺口，其炼厂因检修关闭。

IOC是印度最大的炼厂。消息人士称该公司从6月初开始已经关闭了旗下位于西古吉拉特邦Koyali炼厂的主要装置。该炼厂日产能为27.4万桶。

在41天的维护中，其将对年产220万吨的柴油加氢装置进行维护，以提升欧IV标准油品的产量，另外还将对一些原油蒸馏装置(CDU)和附属设备进行维护。

不过贸易商预计，鉴于雨季已经开始，印度的现货需求将会是暂时的。雨季通常会减少农业中对柴油的使用量。

卡塔尔石油公司发布进口招标，计划在7-9月每月进口约两艘柴油船货，一海湾地区的贸易商称招标或还未完成。