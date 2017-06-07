国际油市：亚洲柴油现货价差小升，市场再现印度的现货需求

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月7日 - 亚洲柴油现货价差周三小升，贸易消息人士称因连续第二日浮现印度的现货需求。
贸易商称，印度石油公司(IOC)连续第二日进入现货市场，求购最多8万吨7月交付的柴油，从而将其7月柴油购买量提升至12万吨。
贸易商并表示，该公司可能是为了满足国内的缺口，其炼厂因检修关闭。
IOC是印度最大的炼厂。消息人士称该公司从6月初开始已经关闭了旗下位于西古吉拉特邦Koyali炼厂的主要装置。该炼厂日产能为27.4万桶。
在41天的维护中，其将对年产220万吨的柴油加氢装置进行维护，以提升欧IV标准油品的产量，另外还将对一些原油蒸馏装置(CDU)和附属设备进行维护。
不过贸易商预计，鉴于雨季已经开始，印度的现货需求将会是暂时的。雨季通常会减少农业中对柴油的使用量。
卡塔尔石油公司发布进口招标，计划在7-9月每月进口约两艘柴油船货，一海湾地区的贸易商称招标或还未完成。
新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，没有柴油交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为