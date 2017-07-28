国际油市：亚洲柴油裂解价差升至近八个月高位

路透新加坡7月28日 - 亚洲柴油裂解价周五差升至接近八个月高位，贸易消息人士称随着中国国内需求的攀升，该国的柴油出口料将稳定下来。

中国柴油需求继2016年出现10多年来的首次萎缩之后，今年将再次实现增长。交易员和分析师表示，这是因为这个全球第二大经济体显现增长迹象。

能源咨询公司FGE负责苏伊士以东石油业务的主管Sri Paravaikkarasu表示，在去年下降3.5%之后，2017年中国柴油需求料将增长至多0.3%，2018年增长0.5%。

“多种因素--矿业和工业活动的改善、商用车辆销售上升以及公路货运增加--都给中国(柴油)需求逐渐复苏带来支持，”她说。

日本最大的炼油公司JXTG Nippon Oil & Energy Corp周五表示，将推迟重启Mizushima-B炼厂的3号原油蒸馏装置，从7月末推迟到8月初。

一位公司发言人表示，该装置自5月31日起停产维护。推迟的原因是维护工作持续的时间稍长。

据路透所见的一份文件，越南计划到2025年斥资逾60亿美元建立战略石油储备，并扩张原油和成品油的商业存储量。

根据这一计划，该国拟在2020年前建立最多220万立方米、约合1,380万桶的战略原油储备规模，相当于六天的进口量。而成品油的战略储备计划是到2020年达到180万立方米，或1,130万桶，相当于14天的进口量。

新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)