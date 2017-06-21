国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅升高，中国炼厂意外减产

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月21日 - 周三亚洲500ppm柴油裂解价差小幅涨至每桶11.30美元左右，为近两个月来最高水平，迪拜原油价格下跌提供了支撑。
部分中国大型炼厂在夏季需求高峰时期减产，这种情况极为罕见。
5月中国柴油出口官方数据尚未公布，但4月柴油出口较3月出现大幅下降。
官方数据显示，截至6月17日的一周中，日本煤油库存增加40万桶，升至四个半月高位的931万桶。
印度Reliance Industries Ltd关停了其加工能力58万桶的炼厂的柴油水电脱硫设备，进行为期两到三周的维护。
中石油在云南省新建的日加工能力26万桶炼厂将于本月底试运转。
中海油位于惠州的日加工能力20万桶炼厂定于8月试运转。
新加坡市场有一笔柴油交易，四笔航煤交易。(完) (编译 王琛；审校 张荻)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。