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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 07:25 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅升高，中国炼厂意外减产

路透新加坡6月21日 - 周三亚洲500ppm柴油裂解价差小幅涨至每桶11.30美元左右，为近两个月来最高水平，迪拜原油价格下跌提供了支撑。

部分中国大型炼厂在夏季需求高峰时期减产，这种情况极为罕见。

5月中国柴油出口官方数据尚未公布，但4月柴油出口较3月出现大幅下降。

官方数据显示，截至6月17日的一周中，日本煤油库存增加40万桶，升至四个半月高位的931万桶。

印度Reliance Industries Ltd关停了其加工能力58万桶的炼厂的柴油水电脱硫设备，进行为期两到三周的维护。

中石油在云南省新建的日加工能力26万桶炼厂将于本月底试运转。

中海油位于惠州的日加工能力20万桶炼厂定于8月试运转。

新加坡市场有一笔柴油交易，四笔航煤交易。(完) (编译 王琛；审校 张荻)
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