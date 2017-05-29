国际油市：亚洲汽油处在一个月高位，得益于需求坚挺

路透新加坡5月29日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及一个月高位每桶10 .53美元，受欧洲需求坚挺以及阿联酋继续出现供给缺口的提振。 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在求购总计96万吨7-12月船期的汽 油，以在Ruwais炼厂1月火灾后填补供给缺口。 巴基斯坦国家石油公司(PSO)已经接到了11家公司就7月船期92号汽油 的报价，其中包括中石油、Socar、永顺油品和Emirates National Oil C o和Litasco。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月26日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存下降近13.5%至90.5万 吨，为3月23日以来最低。 现货交易中，上周联合石化以成本加运费价(C&F)较日本报价升水高 单位数区间的价格，买进一艘石脑油船货，6月交付。 台湾中油标购至少3.5万吨全馏分石脑油和3.5万吨重质石脑油，船期 分别为7月1-20日和7月1-25日，到岸港为高雄。 科威特国家石油公司(KNPC) 周六称，预计将于6月重启旗下 Mina Ab dulla炼厂的部分装置，之前该厂进行了维护。 新加坡现货市场上有两笔石脑油交易，一笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)