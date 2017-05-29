国际油市：亚洲汽油处在一个月高位，得益于需求坚挺

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月29日 - 亚洲汽油裂解价差周一触及一个月高位每桶10 .53美元，受欧洲需求坚挺以及阿联酋继续出现供给缺口的提振。 阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在求购总计96万吨7-12月船期的汽 油，以在Ruwais炼厂1月火灾后填补供给缺口。 巴基斯坦国家石油公司(PSO)已经接到了11家公司就7月船期92号汽油 的报价，其中包括中石油、Socar、永顺油品和Emirates National Oil C o和Litasco。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月26日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存下降近13.5%至90.5万 吨，为3月23日以来最低。 现货交易中，上周联合石化以成本加运费价(C&F)较日本报价升水高 单位数区间的价格，买进一艘石脑油船货，6月交付。 台湾中油标购至少3.5万吨全馏分石脑油和3.5万吨重质石脑油，船期 分别为7月1-20日和7月1-25日，到岸港为高雄。 科威特国家石油公司(KNPC) 周六称，预计将于6月重启旗下 Mina Ab dulla炼厂的部分装置，之前该厂进行了维护。 新加坡现货市场上有两笔石脑油交易，一笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为