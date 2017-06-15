国际油市：亚洲汽油裂解价差创逾三个月最低，受美国高库存打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及每吨58.50美元，为6月7日以来最低，而汽油裂解价差报每桶8.40美元，触及逾三个月最低。
贸易及行业消息人士称，美国汽油市场疲弱状况给亚洲施加下行压力。
“美国汽油库存增加，可能会看到美国将库存发送至亚洲，”一位驻新加坡的消息人士称。
官方数据显示，截至6月14日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下降约9.5%或119.3万桶，达到七个月最低的1,141.3万桶。
而上周美国汽油库存增加210万桶，并非路透所调查分析师此前预估的下降45.7万桶。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，当前美国汽油库存为2.424亿桶，高于五年均值2.23亿桶。
马来西亚泰登(Titan)在寻求石脑油船货，但结果尚不清楚。
周三韩国Hanwha Total买入7月下半月交付的较重质石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元。但该消息尚未得到直接确认，因为买家一般不会对他们的交易置评。
其他消息方面，中石油辽宁抚顺炼厂两处原油蒸馏装置6月1日起开始45天检修，两处装置合计年产能115万吨。
新加坡现货市场上有两笔石脑油交易，一笔汽油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为