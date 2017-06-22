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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 18:57 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，亚洲及美国库存下滑支撑市况

路透新加坡6月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌0.45美元，至两日低点每吨60.50美元，但汽油裂解价差由四日低点反弹，触及每桶9.30美元，为6月13日以来最高。

汽油库存下滑，以及美国夏季驾车旺季需求强劲的预期，为亚洲汽油市场提供支撑。

官方数据显示，6月21日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下滑8.26%，至逾八个月低位1,047万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油库存减少57.8万桶，市场预估为增加44.3万桶。

美国汽油需求料持坚，美国汽车协会(American Automobile Association)预测，6月30日到7月4日独立纪念日假期驾车出游80公里以上人数将达3,750万人纪录。

新加坡现货成交五笔汽油，石脑油无成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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