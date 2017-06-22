国际油市：亚洲汽油裂解价差反弹，亚洲及美国库存下滑支撑市况

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周四下跌0.45美元，至两日低点每吨60.50美元，但汽油裂解价差由四日低点反弹，触及每桶9.30美元，为6月13日以来最高。
汽油库存下滑，以及美国夏季驾车旺季需求强劲的预期，为亚洲汽油市场提供支撑。
官方数据显示，6月21日止当周，新加坡在岸轻质馏分油库存下滑8.26%，至逾八个月低位1,047万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油库存减少57.8万桶，市场预估为增加44.3万桶。
美国汽油需求料持坚，美国汽车协会(American Automobile Association)预测，6月30日到7月4日独立纪念日假期驾车出游80公里以上人数将达3,750万人纪录。
新加坡现货成交五笔汽油，石脑油无成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。