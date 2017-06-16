国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，而石脑油裂解价差延续跌势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第二个交易日下跌，触及一周半低位57.18美元，因良好需求被供应高企预期抵消。
预计7月份从欧洲和地中海地区抵达亚洲的船货将维持在6月所见高位。
韩国LG化学和SK能源在寻购石脑油。本周稍早韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、韩华和马来西亚泰登(Titan)都曾购得石脑油船货。
贸易商称，LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.50美元买入3万吨石脑油，7月1-31日交付至丽水。
并称，SK能源则以成本加运费价每吨较日本报价升水约3.50美元买入较重质石脑油，定于8月上半月交付。
但两项交易均不能得到独立确认，因为买家通常不会就他们的交易置评。
亚洲汽油裂解价差回升7.6%或0.64美元至每桶9.04美元，前一交易日曾跌至逾三个月最低。
最新一周数据显示，新加坡市场上现货交易活跃，而欧洲和新加坡库存均下降。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至6月15日当周，独立存放在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存下降0.2%至89万吨，为3月23日以来最低单周规模。
与此同时，新加坡在岸轻质馏分油库存也有所下滑。与美国库存规模意外跳升形成对比。
新加坡现货市场上有六笔汽油交易达成，规模共计30万桶，为5月26日以来单日达成的最高规模；另外还有两笔石脑油交易达成，两批船货买家均为伊藤忠商事。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为