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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 19:57 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，石脑油裂解价差连续第三日上涨

    路透新加坡6月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日上涨，升
至每吨59.43美元，这是5月23日以来近月合约的最高价格，近期强劲的需
求帮助吸纳供给。
    
    印度的Essar Oil以离岸价(FOB)较中东报价高单位数升水的价格，出
售了3.5万吨6月25-29日的石脑油。

    印度的出口一直高于预期，官方数据显示今年前四个月总计出口了约
300万吨石脑油，上年同期则为240万吨。
    
    亚洲汽油裂解价差持于每桶10.69美元，持平于前一日。
    
    官方数据显示，5月31日当周新加坡轻质馏分油库存下降近6%至1,189
万桶，创下逾六个月最低。
    
    这一下降趋势与对美国汽油库存将下降的预期一致。路透的一项调查
中分析师预计上周美国汽油库存下降110万桶。
    
    新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和一笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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