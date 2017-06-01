国际油市：亚洲汽油裂解价差持坚，石脑油裂解价差连续第三日上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三日上涨，升 至每吨59.43美元，这是5月23日以来近月合约的最高价格，近期强劲的需 求帮助吸纳供给。 印度的Essar Oil以离岸价(FOB)较中东报价高单位数升水的价格，出 售了3.5万吨6月25-29日的石脑油。 印度的出口一直高于预期，官方数据显示今年前四个月总计出口了约 300万吨石脑油，上年同期则为240万吨。 亚洲汽油裂解价差持于每桶10.69美元，持平于前一日。 官方数据显示，5月31日当周新加坡轻质馏分油库存下降近6%至1,189 万桶，创下逾六个月最低。 这一下降趋势与对美国汽油库存将下降的预期一致。路透的一项调查 中分析师预计上周美国汽油库存下降110万桶。 新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和一笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为