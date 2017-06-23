国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。
石脑油裂解价差下滑2.67美元，跌至三日低点每吨57.83美元，因市场信心疲软，且指标原油价格反弹。
荷兰顾问公司PJK International数据显示，6月22日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)汽油库存STK-GL-ARA下滑2%，至869,000吨，为11月10日以来最低。
与去年同期相比，ARA汽油库存减少近15%。
新加坡现货市场成交11笔汽油，总计550,000桶，为至少今年年初以来单日最高成交量。
石脑油现货无成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。