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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 20:06 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差跳升，因库存下滑及现货需求强劲

路透新加坡6月23日 - 亚洲汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跳升至九日高位每銿9.91美元，为6月12日以来最高，受现货需求强劲、库存下滑、及美国夏季驾车旺季需求坚稳的预期等因素支撑。

石脑油裂解价差下滑2.67美元，跌至三日低点每吨57.83美元，因市场信心疲软，且指标原油价格反弹。

荷兰顾问公司PJK International数据显示，6月22日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)汽油库存STK-GL-ARA下滑2%，至869,000吨，为11月10日以来最低。

与去年同期相比，ARA汽油库存减少近15%。

新加坡现货市场成交11笔汽油，总计550,000桶，为至少今年年初以来单日最高成交量。

石脑油现货无成交。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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