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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 19:23 BJT

国际油市：亚洲燃料油东西方套利价差仍承压，7月到货量料较低

路透新加坡6月27日 - 东方/西方(EW)近月燃料油套利价差周二依然承压，此前两日挫跌使套利价差跌向两周低点，预示7月和8月流入亚洲的套利船货预期相对较低。

截至周二0930 GMT，在ICE交易的7月380-cst燃料油东方/西方套利价差跌至每吨约13.50美元，上周五约为14美元。

套利价差趋紧一部分是因阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)燃料油库存下降，这从而帮助提高了7月380-cst驳船燃料油价差。

普氏窗口回报成交五笔船货，总计12万吨380-cst燃料油。

6月初以来普氏窗口共成交124万吨燃料油，5月为194万吨。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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