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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 18:54 BJT

国际油市：亚洲燃料油东西方套利价差挫跌至近两周低点

路透新加坡6月23日 - 东方/西方(EW)近月燃料油套利价差周五跌至近两周低点，降低新套利船货流入亚洲的经济收益。

目前阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的380-cst燃料油供应趋紧，因当地一些船舶准备将燃料油船货运往新加坡，欧洲西北地区7月380-cst驳船燃料油价差劲升。

荷兰顾问公司PJK International数据显示，由于出口至亚洲的需求强劲，ARA地区燃料油库存STK-FO-ARA过去一周下滑16%。

到周五0730GMT时，在ICE交易的6月380-cst燃料油东方/西方套利价差跌至每吨14美元，上日为15.25美元。

鹿特丹380-cst燃料油7月/8月驳船燃料油价差升至每吨升水约3.75美元，周四为2.5美元。

根据7月东方/西方套利价差当前水准，交易商指出，由欧洲西北地区运往亚洲的新套利船货将有限，因不符经济利益。

普氏窗口回报成交两笔船货，总计40,000吨380-cst燃料油。

6月初以来普氏窗口共成交112万吨燃料油，5月为194万吨。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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