国际油市：亚洲燃料油东西方套利价差挫跌至近两周低点

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月23日 - 东方/西方(EW)近月燃料油套利价差周五跌至近两周低点，降低新套利船货流入亚洲的经济收益。
目前阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的380-cst燃料油供应趋紧，因当地一些船舶准备将燃料油船货运往新加坡，欧洲西北地区7月380-cst驳船燃料油价差劲升。
荷兰顾问公司PJK International数据显示，由于出口至亚洲的需求强劲，ARA地区燃料油库存STK-FO-ARA过去一周下滑16%。
到周五0730GMT时，在ICE交易的6月380-cst燃料油东方/西方套利价差跌至每吨14美元，上日为15.25美元。
鹿特丹380-cst燃料油7月/8月驳船燃料油价差升至每吨升水约3.75美元，周四为2.5美元。
根据7月东方/西方套利价差当前水准，交易商指出，由欧洲西北地区运往亚洲的新套利船货将有限，因不符经济利益。
普氏窗口回报成交两笔船货，总计40,000吨380-cst燃料油。
6月初以来普氏窗口共成交112万吨燃料油，5月为194万吨。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。