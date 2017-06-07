国际油市：亚洲燃料油价差持稳，过去一周稳步上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月7日 - 支撑性基本面因素，包括俄罗斯和委内瑞拉等主要生产国供应下降、发电需求以及船用燃料油持坚等，令燃料油裂解价差持坚。过去一周燃料油稳步走高。
JBC Energy周三在其每日市场报告中称，亚洲燃料油裂解价差继续走强，欧洲低硫燃料油裂解价差则接近今年以来最高水准。
JBC Energy称，近期炼油利润率强势料受到需求和供应面支撑。
并称“展望未来，我们并不认为未来两个月俄罗斯的供应增加，认为燃料油供仍处低位，因为产出率仍低于上年同期水准。”
该研究机构还预期拉美供应仍维持低位，因缺乏“炼厂活动的剧烈变动”。
经纪商将7月鹿特丹驳船燃料油离岸价(FOB)较布兰特原油的裂解价差定在每桶贴水6.60美元，前一交易日为贴水6.50美元。
窗口方面无船货交易信息，不过和周二相比，供应商报价略微降低，而买方报价略微上升。
托克(Trafigura)周三发出对380-cst船货的窗口最高标购价，较新加坡报价每吨高出0.5美元。
380-cst燃料油的最低窗口标售价由嘉能可给出，较新加坡报价每吨升水约0.80-0.9美元。
6月以来窗口共计有40万吨燃料油交易，5月为194万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为