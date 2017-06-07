国际油市：亚洲燃料油价差持稳，过去一周稳步上涨

路透新加坡6月7日 - 支撑性基本面因素，包括俄罗斯和委内瑞拉等主要生产国供应下降、发电需求以及船用燃料油持坚等，令燃料油裂解价差持坚。过去一周燃料油稳步走高。

JBC Energy周三在其每日市场报告中称，亚洲燃料油裂解价差继续走强，欧洲低硫燃料油裂解价差则接近今年以来最高水准。

JBC Energy称，近期炼油利润率强势料受到需求和供应面支撑。

并称“展望未来，我们并不认为未来两个月俄罗斯的供应增加，认为燃料油供仍处低位，因为产出率仍低于上年同期水准。”

该研究机构还预期拉美供应仍维持低位，因缺乏“炼厂活动的剧烈变动”。

经纪商将7月鹿特丹驳船燃料油离岸价(FOB)较布兰特原油的裂解价差定在每桶贴水6.60美元，前一交易日为贴水6.50美元。

窗口方面无船货交易信息，不过和周二相比，供应商报价略微降低，而买方报价略微上升。

托克(Trafigura)周三发出对380-cst船货的窗口最高标购价，较新加坡报价每吨高出0.5美元。

380-cst燃料油的最低窗口标售价由嘉能可给出，较新加坡报价每吨升水约0.80-0.9美元。