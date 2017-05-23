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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 20:00 BJT

国际油市：亚洲燃料油套利及跨月价差上涨，扳回昨日部分跌幅

路透新加坡5月23日 - 亚洲380-cst燃料油套利价差及近月跨月价差周二扳回前一交易日部分跌幅，但人气未变，因市场担心储存在新加坡附近海域的船货可能很快将进入市场。

周二0930GMT时，洲际交易所(ICE)6月380-cst东方/西方套利价差上涨0.25美元，至每吨11.75美元。

周一6月套利价差跌至11.50美元，为今年迄今最低，此前已连续七个交易日下跌。

行业消息人士预计，6月抵达新加坡的燃料油船货将总计为400-450万吨，低于预计5月的到货量约500万吨。

ICE交易的380-cst 6月/7月跨月价差亦扳回部分跌幅，贴水幅度较前一交易日每吨缩窄0.30美元，至每吨贴水1.50美元。

普氏窗口报告达成两笔交易，总计20,000吨180-cst燃料油，并成交20,000吨380-cst燃料油。

贡渥(Gunvor)向摩科瑞能源贸易集团售出一笔180-cst燃料油船货，嘉能可向Coastal售出一笔380-cst燃料油船货。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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