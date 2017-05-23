国际油市：亚洲燃料油套利及跨月价差上涨，扳回昨日部分跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 亚洲380-cst燃料油套利价差及近月跨月价差周二扳回前一交易日部分跌幅，但人气未变，因市场担心储存在新加坡附近海域的船货可能很快将进入市场。
周二0930GMT时，洲际交易所(ICE)6月380-cst东方/西方套利价差上涨0.25美元，至每吨11.75美元。
周一6月套利价差跌至11.50美元，为今年迄今最低，此前已连续七个交易日下跌。
行业消息人士预计，6月抵达新加坡的燃料油船货将总计为400-450万吨，低于预计5月的到货量约500万吨。
ICE交易的380-cst 6月/7月跨月价差亦扳回部分跌幅，贴水幅度较前一交易日每吨缩窄0.30美元，至每吨贴水1.50美元。
普氏窗口报告达成两笔交易，总计20,000吨180-cst燃料油，并成交20,000吨380-cst燃料油。
贡渥(Gunvor)向摩科瑞能源贸易集团售出一笔180-cst燃料油船货，嘉能可向Coastal售出一笔380-cst燃料油船货。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为