国际油市：亚洲燃料油现货交易价格下降令升水下滑，裂解价差急升

路透新加坡6月6日 - 亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水周二下滑，因交易价格下跌和普氏定价窗口供应急增。

与此同时，近月燃料油裂解价差延续近期涨势，因5月OPEC宣布延长减产，以及持续投资提升炼能将限制燃料油的供应。

普氏窗口报告成交五笔总计14万吨380-cst燃料油船货。

托克(Trafigura)向中石油买入一艘船货，兴隆和Coastal分别向嘉能可和摩科瑞买入一艘船货。

过去两个交易日，托克共买入30万吨380-cst燃料油。

自6月初以来，普氏窗口成交总计40万吨燃料油，5月成交了194万吨。

周二7月鹿特丹380-cst驳船燃料油FOB价较布兰特原油的裂解价差约为每桶贴水6.50美元。

近月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差为每桶贴水约7.40美元。

阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。