国际油市：亚洲燃料油现货交易价格下降令升水下滑，裂解价差急升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月6日 - 亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水周二下滑，因交易价格下跌和普氏定价窗口供应急增。
与此同时，近月燃料油裂解价差延续近期涨势，因5月OPEC宣布延长减产，以及持续投资提升炼能将限制燃料油的供应。
普氏窗口报告成交五笔总计14万吨380-cst燃料油船货。
托克(Trafigura)向中石油买入一艘船货，兴隆和Coastal分别向嘉能可和摩科瑞买入一艘船货。
过去两个交易日，托克共买入30万吨380-cst燃料油。
自6月初以来，普氏窗口成交总计40万吨燃料油，5月成交了194万吨。
周二7月鹿特丹380-cst驳船燃料油FOB价较布兰特原油的裂解价差约为每桶贴水6.50美元。
近月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差为每桶贴水约7.40美元。
阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。
两名熟悉市场的贸易消息人士称，卡塔尔船只被禁，可能造成在富查伊拉出售的每月80万-90万吨船用燃油中的至多25%被替换。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为