国际油市：亚洲燃料油现货价差上涨，因现货市场供给有限

路透新加坡6月15日 - 亚洲燃料油现货价差周四上涨，贸易商称现货市场上船货有限。不过一位贸易商称未来一周态势可能会有变，因供给料会上升。

一位在新加坡的贸易商称，存储在海上船舶中的燃料油正在慢慢在市场上售出。他还表示，存储燃料油的巨型油轮数量降到了大约4-5艘，高峰期是8-9艘。

“仅有少数几个(公司)近期买入船货，所以他们抓住供给不放，”他表示。

他称这反过来提振船用燃料油市场上的即期价格。

在逆价差的市场上，存储燃料油于船舶之上很少见，因为贸易商很难收回存储成本。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡燃料油库存飙升27%至六周高位2,219.5万桶。

贸易商称库存或会再上升，因6月会有来自西方的船货进入新加坡。

一位在新加坡的燃料油贸易商称，由于原油价格本周下跌，在此不确定性下买家退而观望。