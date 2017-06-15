国际油市：亚洲燃料油现货价差上涨，因现货市场供给有限

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月15日 - 亚洲燃料油现货价差周四上涨，贸易商称现货市场上船货有限。不过一位贸易商称未来一周态势可能会有变，因供给料会上升。
一位在新加坡的贸易商称，存储在海上船舶中的燃料油正在慢慢在市场上售出。他还表示，存储燃料油的巨型油轮数量降到了大约4-5艘，高峰期是8-9艘。
“仅有少数几个(公司)近期买入船货，所以他们抓住供给不放，”他表示。
他称这反过来提振船用燃料油市场上的即期价格。
在逆价差的市场上，存储燃料油于船舶之上很少见，因为贸易商很难收回存储成本。
新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡燃料油库存飙升27%至六周高位2,219.5万桶。
贸易商称库存或会再上升，因6月会有来自西方的船货进入新加坡。
一位在新加坡的燃料油贸易商称，由于原油价格本周下跌，在此不确定性下买家退而观望。
新加坡现货市场上报告有两笔交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为