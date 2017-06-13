国际油市：亚洲燃料油现货升水上涨，但涨势料难以为继

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月13日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货升水周二上涨，不过贸易商预计，鉴于来自西方的规模料将增多，这种上涨将是暂时现象。
一位驻新加坡的贸易商称，6月份从西方流入亚洲的燃料油总量料将达到近500万吨，这符合汤森路透Eikon的贸易流数据。该数据显示，6月流入规模可能会达到四个月最高水准。
“本月西方流入规模的扩大导致现货价差走软，”该贸易商称，指的是周一现货升水下跌情况。升水状况周二已经回升。
另一位驻新加坡的贸易商称，升水的上升不太可能形成气候。
“我今天问到的贸易商中，大多数都不相信当前价位将能维系下去，不过他们仍希望价格会上涨，”他表示。
“即便如此，交易活动仍然良好。中石化贸易规模出人意料，尽管利润率要薄得多。”
新加坡海事及港务管理局(MPA)最新数据显示，新加坡船用燃料油销售规模降至418.1万吨，较上年同期下降4.2%，为今年以来单月销售规模第二低。
数据显示，5月销售规模亦较4月下滑1.7%。
新加坡炼油公司(SRC)在裕廊岛的一座炼化设施周二发生火灾，造成一处原油蒸馏装置停产，关停期限未定。
新加坡现货市场上有两笔燃料油交易达成。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为