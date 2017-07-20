国际油市：亚洲燃料油裂解价差上升，尽管新加坡库存攀升

路透新加坡7月20日 - 亚洲燃料油裂解价差周四升至10日高位，尽管新加坡陆上残渣燃料油库存上升。

官方数据显示，7月19日当周新加坡陆上燃料油库存上升4%或12.8万吨，至一个月高位340万吨。

新加坡对中国的周净出口量达到14.9万吨，居周度出口目的地之首，对香港和台湾的净出口量紧随其后，分别为5万吨和4.9万吨。

新加坡最大的一周净进口来源国是伊朗，达到17.2万吨，其次是马来西亚，为15.4万吨，而委内瑞拉和俄罗斯分别为14.1万吨和10.6万吨。

路透的数据显示，新加坡自伊朗的直接进口在中断了三周后恢复，这也是2017年新加坡第三周从伊朗进口燃料油。

过去一周自伊朗的进口量至少是2016年初以来最高的一周.

官方数据显示，截至7月17日当周，阿联酋富查伊拉石油工业区(FOIZ)燃料油库存跳升135.4万桶，或11.2%，至1,345.6万桶。

亚洲180-cst燃料油8月较迪拜原油的裂解价差上升0.11美元至每桶负0.37美元。

自6月初前后以来裂解价差稳步上升，因市场担心供应将趋紧，主要枢纽库存下降，且季节性需求不断增强。这令燃料油裂解价差在接近6月底时达到了数年来的高位。

普氏窗口报告有两笔交易达成，总计成交2万吨180-cst燃料油和2万吨380-cst燃料油。(完) (编译 王洋; 审校 母红)