国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，因现货供应收紧

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月14日 - 亚洲燃料油裂解价差周三升至三个交易日高位，贸易商称，因现货供应收紧。其中一位贸易商称，尽管陆上库存下降，但海上库存仍然充裕。
一位驻新加坡的贸易商称，3月以来普氏窗口所达成交易中，大部分由中石油和摩科瑞买入，而市场供应已然收紧。
“他们在6月定价开始前囤积如此多燃料油，一些贸易商认为他们最终会向市场抛售，”这位贸易商表示，并称这可能反过来令价差承压。
该贸易商称，但目前供应状况紧张，因为受限于定期供应合约的贸易商需要为船货支付更高的价格。
该贸易商还补充称，中石油可能在大约7-9艘巨型油轮中存储燃料油，和陆上油库中存储的总量大致相当。这一信息无法得到中石油确认。
韩国一位船供燃料油贸易商称，北亚船用燃料油需求仍然较低，所达成交易寥寥无几。
普氏周三公布的最新数据显示，截至6月12日，阿联酋富查伊拉石油工业区(Fujairah Oil Industry Zone)残渣燃料油库存升至两个月高位。
一位驻海湾地区的贸易商称，受到本月稍早多个海合会(GCC)成员国与卡塔尔断交影响，油轮继续选择在富查伊拉加油。
一份招标文件显示，印尼国家石油公司(Pertamina)已标售8万桶减压渣油，7月25-26日从Plaju炼厂发货。招标截至6月16日，投标有效期截止到6月19日。
国际能源署(IEA)周三表示，4月发达国家燃料油和船用燃料油库存降至逾两年最低水准。
新加坡现货市场上有一笔交易达成。
中石油向Coastal售出2万吨380-cst高硫燃料油船货，7月10-14日装船，价格每吨289美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为