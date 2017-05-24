国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势

路透新加坡5月24日 - 新加坡燃料油较布兰特和迪拜原油的裂解价差周三上涨，扭转了此前连续三天的跌势。

周二两种裂解价差的贴水幅度均为近五周来最宽水准。

行业人士称，裂解价差从超卖区域反弹。

对石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国周四将同意延长减产协议的预期，帮助提高了燃料油裂解价差。

路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。

相似的是，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差为每桶贴水4.61美元，周二为每桶贴水5.23美元。

普氏窗口报告成交四笔船货，其中包括4万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)