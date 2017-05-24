国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月24日 - 新加坡燃料油较布兰特和迪拜原油的裂解价差周三上涨，扭转了此前连续三天的跌势。
周二两种裂解价差的贴水幅度均为近五周来最宽水准。
行业人士称，裂解价差从超卖区域反弹。
对石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国周四将同意延长减产协议的预期，帮助提高了燃料油裂解价差。
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
相似的是，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差为每桶贴水4.61美元，周二为每桶贴水5.23美元。
普氏窗口报告成交四笔船货，其中包括4万吨180-cst燃料油和4万吨380-cst燃料油。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为