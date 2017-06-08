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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 20:25 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至两年半高位，因库存大降

路透新加坡6月8日 - 亚洲燃料油裂解价差周四飙升至两年半高位，因新加坡燃料油陆上库存降至两年半低位，而且看涨基本面继续提供支撑。

与此同时，普氏窗口重现对380-cst船货的买兴，推动燃料油现货升水FO380-SIN-DIF涨至近三周最高。

0930GMT，6月鹿特丹驳船燃料油离岸价较洲际交易所(ICE)布兰特原油每桶贴水5.90美元，前一交易日为贴水6.30美元。

强劲的季节性需求及供应的结构性下滑也帮助推升了燃料油裂解价差。

周四公布的官方数据显示，截至6月7日当周，新加坡陆上燃料油库存下降8%或22.7万吨，至共计262万吨。

这一规模创下2014年11月以来最低水准，尽管新加坡净进口增长约7%至三周高位83万吨。

普氏窗口显示有六艘船货交易，共计14万吨380-cst燃料油。

其中，兴隆买入8万吨燃料油，托克(Trafigura)则买入6万吨。

嘉能可售出其中三船，其他三船分别由Coastal、卢克石油和中石油出售。价位均是每吨288美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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