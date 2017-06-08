国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至两年半高位，因库存大降

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月8日 - 亚洲燃料油裂解价差周四飙升至两年半高位，因新加坡燃料油陆上库存降至两年半低位，而且看涨基本面继续提供支撑。
与此同时，普氏窗口重现对380-cst船货的买兴，推动燃料油现货升水FO380-SIN-DIF涨至近三周最高。
0930GMT，6月鹿特丹驳船燃料油离岸价较洲际交易所(ICE)布兰特原油每桶贴水5.90美元，前一交易日为贴水6.30美元。
强劲的季节性需求及供应的结构性下滑也帮助推升了燃料油裂解价差。
周四公布的官方数据显示，截至6月7日当周，新加坡陆上燃料油库存下降8%或22.7万吨，至共计262万吨。
这一规模创下2014年11月以来最低水准，尽管新加坡净进口增长约7%至三周高位83万吨。
普氏窗口显示有六艘船货交易，共计14万吨380-cst燃料油。
其中，兴隆买入8万吨燃料油，托克(Trafigura)则买入6万吨。
嘉能可售出其中三船，其他三船分别由Coastal、卢克石油和中石油出售。价位均是每吨288美元。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为