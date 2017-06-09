国际油市：亚洲燃料油裂解价差小跌，过去一周实现大幅上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月9日 - 亚洲燃料油裂解价差周五小跌，从前一交易日近两年半高位回落。
裂解价差一直以来受到供需市场基本面向好、以及新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存下滑的综合支撑。
1000GMT，7月鹿特丹驳船燃料油离岸价(FOB)较洲际交易所(ICE)布兰特原油每桶贴水5.70美元。
强劲的季节性需求及供应的结构性下滑也有助提振燃料油裂解价差。
PJK的Patrick Kulsen称，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存下降27%至10月中旬以来最低水准，此前有两艘巨型油轮从该地区满载离港，驶往新加坡。
截至6月8日当周，ARA地区燃料油库存降至56.8万吨，低于此前一周的77.8万吨，较上年同期下降47%。
周四公布的官方数据显示，截至6月7日当周，新加坡陆上燃料油库存下滑8%或22.7万吨，至共计262万吨。
普氏窗口有四笔船货交易达成，共计2万吨180-cst燃料油及另外8万吨380-cst燃料油。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为