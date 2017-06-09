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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 20:02 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差小跌，过去一周实现大幅上涨

路透新加坡6月9日 - 亚洲燃料油裂解价差周五小跌，从前一交易日近两年半高位回落。

裂解价差一直以来受到供需市场基本面向好、以及新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存下滑的综合支撑。

1000GMT，7月鹿特丹驳船燃料油离岸价(FOB)较洲际交易所(ICE)布兰特原油每桶贴水5.70美元。

强劲的季节性需求及供应的结构性下滑也有助提振燃料油裂解价差。

PJK的Patrick Kulsen称，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)燃料油库存下降27%至10月中旬以来最低水准，此前有两艘巨型油轮从该地区满载离港，驶往新加坡。

截至6月8日当周，ARA地区燃料油库存降至56.8万吨，低于此前一周的77.8万吨，较上年同期下降47%。

周四公布的官方数据显示，截至6月7日当周，新加坡陆上燃料油库存下滑8%或22.7万吨，至共计262万吨。

普氏窗口有四笔船货交易达成，共计2万吨180-cst燃料油及另外8万吨380-cst燃料油。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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