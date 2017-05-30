国际油市：亚洲燃料油裂解价差料保持坚挺

路透新加坡5月30日 - JBC Energy Research在一份报告中写道，今 年全球主要地区的燃料油裂解价差一直处在高位，而OPEC延长减产协议加 上对产能升级持续投资，这可能继续支撑燃料油裂解价差。 与此同时180-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，因周二供应商报 出价格更为激进，而成交价格较低。另一方面380-cst燃料油贴水持稳于 周一创下的两个月低点附近。 JBC表示，自年初以来俄罗斯燃料油日产出下降近10万桶，但该国国 内需求萎缩，使得该国燃料油出口增加9万桶/日。 不过JBC预计，6月份供给面的压力将缓解，因在炼厂维护高峰期结束 之后俄罗斯的原油加工量将提高。 能源资料协会(EIA)的数据显示，过去四周美国燃料油产出下降5.5万 桶/日，尽管原油加工量提高100万桶/日。不过JBC将这归因于炼厂转而采 用较轻质的页岩油，该原油的燃料油产出率较低。 贸易消息人士称，6月鹿特丹380-cst驳船燃料油FOB价较布兰特原油 的裂解价差基本持平于前一日，今日0900 GMT时报每桶约负7.40美元。 普氏窗口交易中，有三笔交易，总计8万吨燃料油成交。 摩科瑞能源贸易集团和贡渥各买入2万吨180-cst燃料油，分别从卢克 石油和托克买入。摩科瑞还向BP卖出一艘4万吨的380-cst燃料油船货。 自5月初以来，普氏窗口总计有194万吨燃料油成交，4月则为382.1万 吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)