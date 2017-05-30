国际油市：亚洲燃料油裂解价差料保持坚挺

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - JBC Energy Research在一份报告中写道，今 年全球主要地区的燃料油裂解价差一直处在高位，而OPEC延长减产协议加 上对产能升级持续投资，这可能继续支撑燃料油裂解价差。 与此同时180-cst燃料油现货升水跌至约两周低点，因周二供应商报 出价格更为激进，而成交价格较低。另一方面380-cst燃料油贴水持稳于 周一创下的两个月低点附近。 JBC表示，自年初以来俄罗斯燃料油日产出下降近10万桶，但该国国 内需求萎缩，使得该国燃料油出口增加9万桶/日。 不过JBC预计，6月份供给面的压力将缓解，因在炼厂维护高峰期结束 之后俄罗斯的原油加工量将提高。 能源资料协会(EIA)的数据显示，过去四周美国燃料油产出下降5.5万 桶/日，尽管原油加工量提高100万桶/日。不过JBC将这归因于炼厂转而采 用较轻质的页岩油，该原油的燃料油产出率较低。 贸易消息人士称，6月鹿特丹380-cst驳船燃料油FOB价较布兰特原油 的裂解价差基本持平于前一日，今日0900 GMT时报每桶约负7.40美元。 普氏窗口交易中，有三笔交易，总计8万吨燃料油成交。 摩科瑞能源贸易集团和贡渥各买入2万吨180-cst燃料油，分别从卢克 石油和托克买入。摩科瑞还向BP卖出一艘4万吨的380-cst燃料油船货。 自5月初以来，普氏窗口总计有194万吨燃料油成交，4月则为382.1万 吨。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为