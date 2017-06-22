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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 18:53 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差续升，因基本面偏多

路透新加坡6月22日 - 亚洲燃料油裂解价差周四触及新高，已连四个交易日上升，因基本面偏多且原油价格走软。

与此同时，新加坡岸上燃料油库存升至近两个月高点。然此交易商基本上无视于此，因库存增加是因为浮式储油被卸装入岸上油罐。

路透数据显示，7月180-cst燃料油较迪拜原油价差升至每桶升水0.59美元，上日为升水0.27美元。

官方数据显示，截至6月21日止当周，新加坡岸上燃料油库存升至七周高点348万吨，较前一周增加8%或16.8万吨。

普氏窗口回报一笔船货交易，总计有20,000吨380-cst燃料油。

自6月初以来，普氏窗口共成交108万吨燃料油，5月时为194万吨。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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