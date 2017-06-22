国际油市：亚洲燃料油裂解价差续升，因基本面偏多

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月22日 - 亚洲燃料油裂解价差周四触及新高，已连四个交易日上升，因基本面偏多且原油价格走软。
与此同时，新加坡岸上燃料油库存升至近两个月高点。然此交易商基本上无视于此，因库存增加是因为浮式储油被卸装入岸上油罐。
路透数据显示，7月180-cst燃料油较迪拜原油价差升至每桶升水0.59美元，上日为升水0.27美元。
官方数据显示，截至6月21日止当周，新加坡岸上燃料油库存升至七周高点348万吨，较前一周增加8%或16.8万吨。
普氏窗口回报一笔船货交易，总计有20,000吨380-cst燃料油。
自6月初以来，普氏窗口共成交108万吨燃料油，5月时为194万吨。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。