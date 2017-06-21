国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位

路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。

“燃料油价格以牛皮着称，裂解价差通常在原油价格下跌时获得提振，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah称。

路透数据显示，7月180-cst燃料油与迪拜原油的价差为每桶升水0.27美元。

这是2012年1月以来180-cst燃料油较迪拜原油首次处于升水。在那之前，上次出现升水是在2003年。

2017年以来平均裂解价差为贴水3.09美元，去年平均为贴水5.37美元。

普氏窗口回报四笔船货交易，总计有20,000吨180-cst燃料油，有60,000吨380-cst燃料油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)