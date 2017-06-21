国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
“燃料油价格以牛皮着称，裂解价差通常在原油价格下跌时获得提振，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah称。
路透数据显示，7月180-cst燃料油与迪拜原油的价差为每桶升水0.27美元。
这是2012年1月以来180-cst燃料油较迪拜原油首次处于升水。在那之前，上次出现升水是在2003年。
2017年以来平均裂解价差为贴水3.09美元，去年平均为贴水5.37美元。
普氏窗口回报四笔船货交易，总计有20,000吨180-cst燃料油，有60,000吨380-cst燃料油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。