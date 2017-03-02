国际油市：亚洲燃料油跨月价差遭遇卖压，多头交易中断

路透新加坡3月2日 - 燃料油即期跨月价差的卖压中止了一波预期中的多头交易，而就在一天前，实货船货成交活动飙升，标志着多头交易策略的开启。

周三，普氏窗口实货成交达到22宗，接近纪录高位，启动了这一波交易。不过燃料油船货的买兴今日迅速消散，仅有一笔交易达成。

买兴的缺乏拖累380-cst燃料油现货价差降至每吨较新加坡报价贴水0.13美元，大幅低于周三的每吨升水1.70美元。

“信心不见了...大家都曾大谈(多头交易)，但现在似乎消散了，”一位在新加坡的贸易商说，他并补充指出，自2月中旬以来贸易商已经消化了这一预期中的交易模式。

行业消息人士称，做多的贸易商可能被即期跨月价差大幅下滑吓到了。

消息人士称，380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨升水约0.75美元，大幅低于前一日的盘中高位约每吨逆价差3美元。

与此同时，380-cst燃料油4月/5月跨月价差周四也跌至约负0.25美元，尽管4月的供给料趋紧。

展望未来，贸易商称市场做多者在3月继续推进该交易模式也不是没有可能，但目前的市场结构和基本面使这样做面临越来越大的挑战。

官方数据显示，3月1日止当周新加坡陆上燃料油库存下降1%或2.8万吨，持稳于前一周的七个月高位398万吨附近。