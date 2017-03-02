国际油市：亚洲燃料油跨月价差遭遇卖压，多头交易中断

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月2日 - 燃料油即期跨月价差的卖压中止了一波预期中的多头交易，而就在一天前，实货船货成交活动飙升，标志着多头交易策略的开启。
周三，普氏窗口实货成交达到22宗，接近纪录高位，启动了这一波交易。不过燃料油船货的买兴今日迅速消散，仅有一笔交易达成。
买兴的缺乏拖累380-cst燃料油现货价差降至每吨较新加坡报价贴水0.13美元，大幅低于周三的每吨升水1.70美元。
“信心不见了...大家都曾大谈(多头交易)，但现在似乎消散了，”一位在新加坡的贸易商说，他并补充指出，自2月中旬以来贸易商已经消化了这一预期中的交易模式。
行业消息人士称，做多的贸易商可能被即期跨月价差大幅下滑吓到了。
消息人士称，380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨升水约0.75美元，大幅低于前一日的盘中高位约每吨逆价差3美元。
与此同时，380-cst燃料油4月/5月跨月价差周四也跌至约负0.25美元，尽管4月的供给料趋紧。
展望未来，贸易商称市场做多者在3月继续推进该交易模式也不是没有可能，但目前的市场结构和基本面使这样做面临越来越大的挑战。
官方数据显示，3月1日止当周新加坡陆上燃料油库存下降1%或2.8万吨，持稳于前一周的七个月高位398万吨附近。
新加坡现货市场上有一笔交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。