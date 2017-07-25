FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差双双跌至五日低点，因原油涨价
#路透调查
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#图片精选
频道
专题
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
“通俄门”
美国众议院以压倒多数通过对俄实施新制裁 特朗普权威受损
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
深度分析
综述：中国强化金融监管将成常态 设定好监管的“度”至关重要
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
中国财经
中国国有石油贸易公司联合石化寻求加强与地方炼油企业的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月25日 / 上午11点05分 / 1 天前

国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差双双跌至五日低点，因原油涨价

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月25日 - 亚洲汽油和石脑油裂解价差周二双双触及五日
低点，分别报每桶10.15美元和每吨59.50美元，因原油价格上涨而承压。
    
    韩国方面浮现石脑油需求，但无助于抵消基本面的疲弱，因为供应一
直呈现过剩状态。
    
    韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以较日本报价每吨贴水2.5美元的C&F
价格，购买了三批共计7.5万吨的石脑油，9月上半月运抵丽水市。
    
    该价格持平于YNCC在7月19日进行的采购招标价格，说明市场基本面
自那时以来并未改变，仍处于供应过剩，导致价格保持贴水状态。
    
    韩华道达尔亦购买了9月上半月运抵韩国大山的石脑油。
    
    印度信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)在上周尾段以较中东报价
每吨升水约5美元的FOB价格，出售了5.5万吨石脑油，将于8月15-18日装
船。
    
    行业消息人士称，韩国LG化学上周尾段在丽水市的裂解厂发生短暂停
电，不过业务未受影响。
    
    台湾中油公司一名发言人周二对路透表示，该公司计划9月将其在Tal
in炼厂的一座日产8万桶的汽油生产装置关闭。此举可能限制8月下半月到
9月的汽油供应。
    
    在美国方面，路透初步调查结果显示，分析师预期上周美国汽油库存
下降120万桶。
    
    新加坡现货市场达成一笔汽油交易，但无石脑油交易达成。
    
    新加坡贸易商兴隆以每桶58.95美元的价格从壳牌购买了一批92号汽
油，将于8月14-18日装船。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below