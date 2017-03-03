国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差双双回升

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从10周低点小幅反弹 ，但目前每吨69.85美元的水平仍然比2月14日创下的13个月高位低出近40 %。 交易商称汽油和液化石油气(LPG)价格的下降损及石脑油。 在一些亚洲的石脑油裂解装置中，LPG可替代5-20%的石脑油。 “买家也预计有更多的船货从西方运来，”一位在新加坡的交易商称 。 交易商们最初曾预计亚洲会接获约100万吨的西方石脑油，但数量可 能会高于110万吨。 “人气糟糕。大家都在失去信心，但市场基本面还不坏，”另一位交 易商称。 汽油裂解价差从近五个月低点反弹，来到两日高位每桶7.63美元，但 市场转至正价差结构，因美国的库存高企。 尽管新加坡、美国和欧洲的汽油库存下降，就像最新的周度数据显示 的那样，但美国库存仍处在历史高位附近。 WoodMackenzie分析师预计，美国的汽油需求料在明年达到峰值。 新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。