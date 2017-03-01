国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差大跌，受原油价格高企的拖累

路透新加坡3月1日 - 亚洲石脑油近月4月下半月裂解价差周三报在每吨79.08美元，为1月4日以来近月裂解价差最低水准，受原高油价格高企的拖累。

汽油裂解价差受到了类似影响，大降了20%至每桶7.86美元，为2016年12月1日以来最低。

不过贸易商表示，基本面来看，供给比去年更为紧张。

比如，台塑石化上周与至少两个买家签订了2017年4月至2018年3月的汽油出售合约，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水约0.30美元，稍高于前一年度的合约水平。

“相较于去年，汽油今年的产出不是特别高。所以升水有改善的空间，”一位贸易商表示。

能源咨询公司FGE and Energy Aspects曾在1月末表示，今年过剩供给将减少。

贸易商表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下Ruwais炼厂的一座汽油生产装置1月发生火灾后，关闭的时间将延长，这一因素预计将继续给予汽油市场一定的支撑。

沙特阿美计划从3月1日起将利雅得的一座日产12.6万桶的炼厂关闭进行维护，持续时间长达80天。

吉坤日矿日石能源表示，3月份每日的原油炼化量将达到98.81万桶，用于国内消费。这比上年同期下降5%，因该公司有较为繁重的设备维护作业。