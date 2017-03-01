国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差大跌，受原油价格高企的拖累

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透新加坡3月1日 - 亚洲石脑油近月4月下半月裂解价差周三报在每吨79.08美元，为1月4日以来近月裂解价差最低水准，受原高油价格高企的拖累。
汽油裂解价差受到了类似影响，大降了20%至每桶7.86美元，为2016年12月1日以来最低。
不过贸易商表示，基本面来看，供给比去年更为紧张。
比如，台塑石化上周与至少两个买家签订了2017年4月至2018年3月的汽油出售合约，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水约0.30美元，稍高于前一年度的合约水平。
“相较于去年，汽油今年的产出不是特别高。所以升水有改善的空间，”一位贸易商表示。
能源咨询公司FGE and Energy Aspects曾在1月末表示，今年过剩供给将减少。
贸易商表示，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下Ruwais炼厂的一座汽油生产装置1月发生火灾后，关闭的时间将延长，这一因素预计将继续给予汽油市场一定的支撑。
沙特阿美计划从3月1日起将利雅得的一座日产12.6万桶的炼厂关闭进行维护，持续时间长达80天。
吉坤日矿日石能源表示，3月份每日的原油炼化量将达到98.81万桶，用于国内消费。这比上年同期下降5%，因该公司有较为繁重的设备维护作业。
新加坡现货市场上，有一笔汽油交易达成。维多以每桶66.55美元从卢克石油手中买入一艘95号汽油船货，船期3月16-20日。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。