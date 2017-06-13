国际油市：亚洲石脑油现货升水下滑，因乙烯裂解价差收窄

路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油市场周二走软，贸易商称，现货升水走低，因乙烯裂解价差收窄。

据三位知情消息人士透露，科威特石油公司(KPC)已敲定新的年度石脑油供应协议，升水幅度低于上年。

他们表示，该公司所售全馏分石脑油每吨较中东报价升水8美元，轻质石脑油每吨升水9.50美元，均以离岸价(FOB)为基础。

船货将在2017年8月至2018年7月装船。

消息人士称，KPC石脑油出口料下降，因该公司今年稍早永久关闭了在Shuaiba的一处炼厂，但更便宜的液化石油气(LPG)可获性及乙烯等石化产品裂解价差的下滑，可能已令石脑油价格承压。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入一批7月下半月装船的石脑油，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水0.50美元。规模不详。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向维多公司出售部分6月底装船的石脑油船货，较其定价公式每吨贴水17美元。

汽油裂解价差跌至逾两周最低，因中国可能加大出口。据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨//C，较上年第三批高出49%。