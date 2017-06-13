国际油市：亚洲石脑油现货升水下滑，因乙烯裂解价差收窄

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油市场周二走软，贸易商称，现货升水走低，因乙烯裂解价差收窄。
据三位知情消息人士透露，科威特石油公司(KPC)已敲定新的年度石脑油供应协议，升水幅度低于上年。
他们表示，该公司所售全馏分石脑油每吨较中东报价升水8美元，轻质石脑油每吨升水9.50美元，均以离岸价(FOB)为基础。
船货将在2017年8月至2018年7月装船。
消息人士称，KPC石脑油出口料下降，因该公司今年稍早永久关闭了在Shuaiba的一处炼厂，但更便宜的液化石油气(LPG)可获性及乙烯等石化产品裂解价差的下滑，可能已令石脑油价格承压。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入一批7月下半月装船的石脑油，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水0.50美元。规模不详。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)向维多公司出售部分6月底装船的石脑油船货，较其定价公式每吨贴水17美元。
汽油裂解价差跌至逾两周最低，因中国可能加大出口。据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨//C，较上年第三批高出49%。
新加坡现货市场上各有一笔汽油和一笔石脑油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为