国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受需求支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周一收于三日高位每吨59.55美元，受需求支撑。
韩国SK能源买入7月上半月石脑油，交易商称，价格为较日本成本加运费(C&F)价格每吨升水5-6美元。
上周有来自韩国、马来西亚和中国的一系列买盘，打算买入7月船货。
科威特正在透过标购寻求购买6月12-14日装运的汽油，标购于5月23日结束。
亚洲汽油裂解价差跌0.6%，至两日低点每桶10.44美元。
欧洲4月炼厂产量为每日约1,100万桶，较3月高出2%。
Euroilstock数据显示，4月欧洲炼厂石脑油产量为每日近110万桶，较3月高出6.2%，汽油产量接近每日250万桶，较3月高出0.7%。
新加坡现货市场未达成石脑油交易，但达成两笔汽油交易。
联合石化向贡渥(Gunvor)售出船期6月11-15日的92号汽油船货，每桶为64.45美元，维多向P66售出船期6月12-16日的92号汽油船货，每桶为64.50美元。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为