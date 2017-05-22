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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 19:39 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受需求支撑

路透新加坡5月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周一收于三日高位每吨59.55美元，受需求支撑。

韩国SK能源买入7月上半月石脑油，交易商称，价格为较日本成本加运费(C&F)价格每吨升水5-6美元。

上周有来自韩国、马来西亚和中国的一系列买盘，打算买入7月船货。

科威特正在透过标购寻求购买6月12-14日装运的汽油，标购于5月23日结束。

亚洲汽油裂解价差跌0.6%，至两日低点每桶10.44美元。

欧洲4月炼厂产量为每日约1,100万桶，较3月高出2%。

Euroilstock数据显示，4月欧洲炼厂石脑油产量为每日近110万桶，较3月高出6.2%，汽油产量接近每日250万桶，较3月高出0.7%。

新加坡现货市场未达成石脑油交易，但达成两笔汽油交易。

联合石化向贡渥(Gunvor)售出船期6月11-15日的92号汽油船货，每桶为64.45美元，维多向P66售出船期6月12-16日的92号汽油船货，每桶为64.50美元。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
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