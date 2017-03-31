国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但汽油裂解价差触及五周新高

路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。

亚洲5月上半月石脑油较6月上半月高出3.25美元，与前一交易日持平，创下3月1日以来近月与之后几个月石脑油最阔逆价差。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)卖出船期为4月25-26日的15,000至17,000吨石脑油。细节尚不清楚，但一交易员称，本周亦从HMEL买入石脑油的Oman Trading，可能购买了这一船货。

由于买家和卖家不会对他们的交易进行置评，因此不能立即获得独立证实。

印度Essar Oil最多出售了35,000吨石脑油，船期为4月24-28日，离岸价(FOB)为较中东报价每吨升水11至12美元。

亚洲汽油裂解价差周五连续第五个交易日上涨，触及每桶10.79美元的五周新高，因有来自阿联酋和亚洲部分地区的需求。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，上周阿姆斯特丹-鹿特丹--安特卫普的汽油库存增长10%至98.1万吨，从四个月低点反弹，但这一水准较上年同期低14%。