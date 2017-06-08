国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，面临现货供应压力

路透新加坡6月8日 - 贸易消息人士称，亚洲石脑油裂解价差周四下 跌，因印度与卡塔尔的现货供应带来压力，而汽油裂解价差涨幅亦受到美 国和亚洲库存上升的限制。 一份招标文件显示，台塑石化求购2.5-3.5万吨重质石脑油，7月16-3 1日交货。这项招标将于6月8日截止，有效期至6月9日。 印度信实工业公司(Reliance Industries)在现货市场出售重质石脑 油船货，交易商称这是不同寻常的举动，因为这家炼厂通常出售轻质石脑 油。 卡塔尔Qatar Petroleum求售全馏分石脑油等品种，7月装运。这是卡 塔尔航运遭到部分波斯湾国家限制以来的首份招标。 新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡陆地轻质馏分油库 存在截至6月7日当周增加6%至两周高位1,260.6万桶。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，6月2日止当周美国原 油库存增加330万桶，市场预估为减少350万桶。 新加坡现货市场中，有三笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 张涛；审校 李春喜)