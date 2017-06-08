国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，面临现货供应压力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月8日 - 贸易消息人士称，亚洲石脑油裂解价差周四下 跌，因印度与卡塔尔的现货供应带来压力，而汽油裂解价差涨幅亦受到美 国和亚洲库存上升的限制。 一份招标文件显示，台塑石化求购2.5-3.5万吨重质石脑油，7月16-3 1日交货。这项招标将于6月8日截止，有效期至6月9日。 印度信实工业公司(Reliance Industries)在现货市场出售重质石脑 油船货，交易商称这是不同寻常的举动，因为这家炼厂通常出售轻质石脑 油。 卡塔尔Qatar Petroleum求售全馏分石脑油等品种，7月装运。这是卡 塔尔航运遭到部分波斯湾国家限制以来的首份招标。 新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，新加坡陆地轻质馏分油库 存在截至6月7日当周增加6%至两周高位1,260.6万桶。 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，6月2日止当周美国原 油库存增加330万桶，市场预估为减少350万桶。 新加坡现货市场中，有三笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 张涛；审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为