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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 19:08 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位，受原油价格下跌之助

路透新加坡6月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至五个交易日高位每吨60.95美元，受布兰特原油价格下跌之助。

“石脑油裂解价差主要受布兰特下跌走势推动。8月布兰特价格目前相对很低，”新加坡一消息人士称。

中国联合石化招标购买8月上半月交付的石脑油。

亚洲汽油裂解价差跌至四个交易日低位每桶8.86美元，但来自印度的需求料强劲，因受印度炼油设备预定停工影响。

6月17日止当周，日本汽油库存降至四周低位近1,200万桶，较前一周减少58万桶。

新加坡成交五笔现货交易，其中四笔为汽油，一笔为石脑油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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