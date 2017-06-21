国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位，受原油价格下跌之助

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透新加坡6月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至五个交易日高位每吨60.95美元，受布兰特原油价格下跌之助。
“石脑油裂解价差主要受布兰特下跌走势推动。8月布兰特价格目前相对很低，”新加坡一消息人士称。
中国联合石化招标购买8月上半月交付的石脑油。
亚洲汽油裂解价差跌至四个交易日低位每桶8.86美元，但来自印度的需求料强劲，因受印度炼油设备预定停工影响。
6月17日止当周，日本汽油库存降至四周低位近1,200万桶，较前一周减少58万桶。
新加坡成交五笔现货交易，其中四笔为汽油，一笔为石脑油。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。