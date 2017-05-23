国际油市：亚洲石脑油裂解价差受需求带动上升，台塑石化等求购

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二涨至四日高点每吨59.73美元，因上周一连串买盘后，北亚需求依旧旺盛。
台塑石化、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、GS Caltex和日本JX都在市场中寻求购买石脑油。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。
咨询机构FGE本周在报告中称，中东石脑油需求料较上年同期每日增长约6.5万桶，因有来自沙特阿拉伯Sadara和PetroRabigh-2的需求。
该报告补充称，1月在阿布扎比Ruwais炼厂发生了火灾，使该炼厂的石脑油产量较上年同期每日减少2.8万桶。
亚洲汽油裂解价差跌至三日低点每桶10.13美元。
中国4月汽油出口量接近91.1万吨，为2月出口106万吨以来最高月度出口量。
中国4月石脑油进口量为405,294吨，为2016年10月以来最低月度水平。
路透初步调查显示，分析师预计上周美国汽油库存减少约110万桶。
新加坡现货市场中，达成一笔石脑油交易并达成一笔汽油交易。(完) (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为