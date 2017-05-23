国际油市：亚洲石脑油裂解价差受需求带动上升，台塑石化等求购

路透新加坡5月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二涨至四日高点每吨59.73美元，因上周一连串买盘后，北亚需求依旧旺盛。

台塑石化、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、GS Caltex和日本JX都在市场中寻求购买石脑油。

交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。

咨询机构FGE本周在报告中称，中东石脑油需求料较上年同期每日增长约6.5万桶，因有来自沙特阿拉伯Sadara和PetroRabigh-2的需求。

该报告补充称，1月在阿布扎比Ruwais炼厂发生了火灾，使该炼厂的石脑油产量较上年同期每日减少2.8万桶。

亚洲汽油裂解价差跌至三日低点每桶10.13美元。

中国4月汽油出口量接近91.1万吨，为2月出口106万吨以来最高月度出口量。

中国4月石脑油进口量为405,294吨，为2016年10月以来最低月度水平。

路透初步调查显示，分析师预计上周美国汽油库存减少约110万桶。