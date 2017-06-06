国际油市：亚洲石脑油裂解价差在淡静交投中下滑

路透新加坡6月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二在淡静的交投中下跌，但行业消息人士称，联合石化的一些标购稍后可能会提振石脑油裂解价差。

行业消息人士称，中国的联合石化进入现货市场，标购一艘7月下半月船期的规格未定石脑油，招标截至周二，投标有效期截止到周三。

不过一位消息人士称北亚的买兴依旧不旺，因韩国逢假期。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)在一项标售中出售3.5万吨7月14-15日从新芒格洛尔港装船的石脑油，招标截至6月12日，投标有效期截止到6月13日。

其之前曾以每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售了一艘6月末船期的石脑油船货。

一位来自新加坡的消息人士称，台湾中油公司在一项招标中出售7月船期的92号和93号汽油船货。