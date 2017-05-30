国际油市：亚洲石脑油裂解价差处于一周高位，但汽油裂解价差下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周二处在一周高位每吨57 .78美元，因需求保持坚挺。韩国买家寻求船货。 现代为其凝析油裂解装置寻购重质全馏分石脑油，而韩华道达尔则求 购相同级别的石脑油。 贸易商称，韩华为一艘7月上半月交付到大山的船货，支付了成本加 运费价C&F)较日本报价升水低段单位数的价格。 韩华曾在5月19日以类似的升水，购买了三艘总计7.5万吨的7月上半 月到岸大山的船货。 巴林石油公司(Bapco)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水8-9美元的 价格，向壳牌出售5万吨7月28-31日装船的石脑油。 还不能单独确认这笔交易。 Bapco通常不在现货市场上出售石脑油，因该公司与亚洲买家签订有 定期供给合同。 亚洲汽油裂解价差跌至两日低点每桶10.47美元，前一日曾触及一个 月高位。 不过贸易商未对此特别在意，因他们预计至少从现在到6月底，需求 会维持坚挺。 新加坡现货市场上有一笔石脑油交易，还有四笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为