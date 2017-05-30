国际油市：亚洲石脑油裂解价差处于一周高位，但汽油裂解价差下跌

路透新加坡5月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周二处在一周高位每吨57 .78美元，因需求保持坚挺。韩国买家寻求船货。 现代为其凝析油裂解装置寻购重质全馏分石脑油，而韩华道达尔则求 购相同级别的石脑油。 贸易商称，韩华为一艘7月上半月交付到大山的船货，支付了成本加 运费价C&F)较日本报价升水低段单位数的价格。 韩华曾在5月19日以类似的升水，购买了三艘总计7.5万吨的7月上半 月到岸大山的船货。 巴林石油公司(Bapco)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水8-9美元的 价格，向壳牌出售5万吨7月28-31日装船的石脑油。 还不能单独确认这笔交易。 Bapco通常不在现货市场上出售石脑油，因该公司与亚洲买家签订有 定期供给合同。 亚洲汽油裂解价差跌至两日低点每桶10.47美元，前一日曾触及一个 月高位。 不过贸易商未对此特别在意，因他们预计至少从现在到6月底，需求 会维持坚挺。 新加坡现货市场上有一笔石脑油交易，还有四笔汽油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)