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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 18:16 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差小升，因船运费率恐上调

路透新加坡6月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小升，交易商预期中东主要国家将卡塔尔“拉黑”后，预期船运费率上升。

交易商和船舶经纪商称，阿拉伯世界的几个主要国家与卡塔尔断交给船运市场造成混乱，船主预计将增加来自卡塔尔的船货升水。

他们并补充道这将有可能推高石脑油价格升水，其中船运费用占很大因素。

一海湾的交易商说道：“这将带来间接影响...”

该交易商预计，卡塔尔一个月出口约600,000-700,000吨石脑油。

竞标文件显示，Petron Malaysia正寻购各自为49,000桶的两批95号汽油船货，交货日期在7月。

新加坡现货市场成交了两笔汽油船货。(完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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