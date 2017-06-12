国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，受韩国需求支撑

路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小涨，贸易消息人士称，这受到来自韩国的现货需求支撑。

一位驻新加坡的业内消息人士称，韩国SK Energy可能在周一进入现货市场，寻求2.5万吨7月下旬交付的石脑油。但该交易尚不能立即得到该公司确认。

贸易商称，印度巴拉特石油(BPCL)求售5.5万吨石脑油，7月2-4日从柯枝(Kochi)装船。该公司上次出售从柯枝装船的石脑油船货是在6月中旬，买方为贡渥(Gunvor)，售价较其自身价格公式的出价每吨升水17美元。

印尼Chandra Asri Petrochemical周一称，继周六一处设置起火后，该公司已降低在芝勒贡的石脑油裂解装置的开工率。

该裂解装置将在一周内重启约90%开工率，但该公司估计，维修工作将持续一个月时间，之后加工率才能实现最大化。

据四位知情消息人士透露，中国大型炼厂中石化可能会在第三季减产，应对国内产能过剩、独立炼厂竞争以及需求增长走软局面。

其中一位消息人士称，中石化可能会在第三季较今年上半年平均加工水准减产至多300万吨。