国际油市：亚洲石脑油裂解价差小涨，受韩国需求支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一小涨，贸易消息人士称，这受到来自韩国的现货需求支撑。
一位驻新加坡的业内消息人士称，韩国SK Energy可能在周一进入现货市场，寻求2.5万吨7月下旬交付的石脑油。但该交易尚不能立即得到该公司确认。
贸易商称，印度巴拉特石油(BPCL)求售5.5万吨石脑油，7月2-4日从柯枝(Kochi)装船。该公司上次出售从柯枝装船的石脑油船货是在6月中旬，买方为贡渥(Gunvor)，售价较其自身价格公式的出价每吨升水17美元。
印尼Chandra Asri Petrochemical周一称，继周六一处设置起火后，该公司已降低在芝勒贡的石脑油裂解装置的开工率。
该裂解装置将在一周内重启约90%开工率，但该公司估计，维修工作将持续一个月时间，之后加工率才能实现最大化。
据四位知情消息人士透露，中国大型炼厂中石化可能会在第三季减产，应对国内产能过剩、独立炼厂竞争以及需求增长走软局面。
其中一位消息人士称，中石化可能会在第三季较今年上半年平均加工水准减产至多300万吨。
新加坡现货市场上有一笔汽油交易达成，两笔石脑油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为